تجربة سيارات الأجرة الطائرة في مطار هيثرو بلندن

محمد بن مسعود - الدمام - تجري شركة فيرجن أتلانتيك أيروايز البريطانية اختبارات طيران باستخدام نموذج سيارات الأجرة الطائرة من تطوير شركة «فيرتكال ايروسبيس» البريطانية الناشئة، مع اقتراب التكنولوجيا المستقبلية من أن تصبح حقيقة.

وستقوم شركة فيرجن بتشغيل رحلة واحدة من المطار الرئيسي في مدينة بريستول الإنجليزية، مقر شركة «فيرتكال» إلى مطار في مكان آخر في جنوب غرب إنجلترا، وفقا لبيان مشترك أمس الاثنين.

وستتجه رحلة أخرى من مطار لندن هيثرو إلى ما يسمى فيرتيبورت (مطار عمودي) ستقوم ببنائه شركة «سكايبورتس» المتخصصة في البنية التحتية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن «فيرتكال» قولها إنها تتعاون مع شركة «بابكوك انترناشونال جروب» لاستكشاف تطبيقات جديدة لنموذجها «في اكس 4» لتقديم خدمات طبية عاجلة ونقل البضائع.