محمد بن مسعود - الدمام - حصد مطعم «جيرانيوم» الدنماركي المركز الأول في قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم لهذه السنة، فيما لم تستحوذ مطاعم فرنسا سوى على حصة ضئيلة من التصنيف.
وكان مقررًا تنظيم الاحتفال في موسكو، إلا أنه نُقل إلى لندن بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا خلال فبراير. ولم تشمل القائمة أي مطعم روسي.
وجيرانيوم الذي يتولى إدارته الشيف راسموس كوفود في كوبنهاغن وهو ثاني مطعم دنماركي يفوز على التوالي، خلفًا لـ«نوما» الذي حصل على المركز الأول العام الفائت.
وحاز مطعم «سنترال» في ليما عاصمة البيرو المركز الثاني في القائمة التي أنشأتها مجلة التجارة البريطانية «ريستورنت» عام 2002.
وحصد المطعمان الإسبانيان «ديسفروتار» في برشلونة و«ديفركسو» في مدريد المركزين الثالث والرابع على التوالي.
وعام 2016، أصبح «جيرانيوم» الذي تستند فكرته إلى الطبيعة، أول مطعم في الدنمارك يحصل على تصنيف ثلاث نجوم ميشلان.
وفازت الكولومبية ليونور إسبينوزا بلقب «أفضل طاهية في العالم» فيما احتل مطعمها «ليو» المركز الثامن والأربعين في القائمة.
ويتولى اختيار القائمة 1080 خبيرًا مستقلاً في الطهي من بينهم طهاة وصحافيون متخصصون وأصحاب المطاعم يفيدون بتجاربهم طيلة الأشهر الثمانية عشرة السابقة، وتجري عملية الاختيار برعاية المجلة.
قد يهمك أيضاً :-
- تجربة سيارات الأجرة الطائرة في مطار هيثرو بلندن
- منظف سجاد مصاب بالتوحد يتقن 40 لغة
- درجات الحرارة متقاربة في البحرين وأوروبا
- فــــــــي رثــاء الشيخة مثايل
- تنمر بسبب عدم الزواج.. كواليس انتحار صيدلانية من الطابق ال11 بالعمرانية
كانت هذه تفاصيل خبر مطعم «جيرانيوم» يحصد جائز أفضل مطعم في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.