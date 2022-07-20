محمد بن مسعود - الدمام - أصبح تعلم اللغات أكثر سهولة في ظل انتشار الإنترنت وتوفر منصات التعليم الإلكترونية، ومع ذلك يحتاج تعلم لغة واحدة لتكريس وقت وجهد كبيرين، فكيف استطاع منظف السجاد، فوغن سميث، المقيم في الولايات المتحدة من اكتساب 40 لغة من حول العالم، بما في ذلك العربية!
يفيد موقع «غوود نيوز» الكندي أنه من المألوف مقابلة أشخاص في بلجيكا وسويسرا بإمكانهم التحدث بـ4 أو 5 لغات أوروبية، لكن سميث الأمريكي، المتعدد اللغات، والذي يقيم غايثرسبيرغ بميرلاند، يتقن التحدث بكل لغات أوروبا، بما في ذلك الويلزية، والغيلية الإيرلندية والغيلية الأسكتلندية. وهو لم يتوقف عند القارة العجوز، بل تعلم عدة لغات عائدة للقبائل الهندية الأصلية، بما في ذلك لغة شعب اللاكوتا والساليش والنافاجو وناواتل، إلى جانب عدد من لغات الشرق، كاليابانية ولغة الماندرين والسنهالية والاندونيسية، كما الأمهرية والعربية والعبرية.
يقول سميث البالغ 46 عامًا إن الفكرة برمتها ربما تدور حول التواصل مع الناس، فالناس أكثر سعادة ولطفًا عندما تتحدث بلغتهم.
تراوده شكوك، كما والدته، بأنه يعاني من طيف التوحد. فقد واجه صعوبات أثناء مشاركته في أنشطة المدرسة كما في تفسير مشاعر الناس. لكن قدرته على التحدث بـ40 لغة، لا تترك أي شكوك لدى الناس حول قدراته.
قد يهمك أيضاً :-
- تجربة سيارات الأجرة الطائرة في مطار هيثرو بلندن
- مطعم «جيرانيوم» يحصد جائز أفضل مطعم في العالم
- درجات الحرارة متقاربة في البحرين وأوروبا
- فــــــــي رثــاء الشيخة مثايل
- تنمر بسبب عدم الزواج.. كواليس انتحار صيدلانية من الطابق ال11 بالعمرانية
كانت هذه تفاصيل خبر منظف سجاد مصاب بالتوحد يتقن 40 لغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.