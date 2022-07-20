درجات الحرارة متقاربة في البحرين وأوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت خرائط الطقس تقاربًا في درجات الحرارة المسجلة في مملكة البحرين وعدد من عواصم الدول الأوروبية التي تشهد موجة حر قياسية، حيث بلغت الحرارة 40 درجة مئوية في العاصمة الفرنسية باريس.
وسجلت مملكة البحرين أمس «الثلاثاء» درجة حرارة تبلغ 37 درجة مئوية، في الوقت الذي بلغت 38 درجة مئوية في العاصمة البريطانية لندن.
ويعتبر السبب الرئيسي لزيادة موجات الحر في العالم نتيجة مباشرة للاحترار المناخي والذي تزيد انبعاثات الغازات الدفيئة من حدته ومدته وتواتره.
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