فــــــــي رثــاء الشيخة مثايل

محمد بن مسعود - الدمام - ما تندفن سيرته لو كان مدفون مرحومه ياللي رحمتي وبالعون رحتي مثايل والزمن كله ظنون وإن غاب زولك ذكرك الحيّ بيكون لك وعد منّي مثل ما صنتي أصون استودعك ربّ البشر خالق الكون الله يجمعكم فجنّات وعيون إللي بطيبه له حشودٍ شهيدة يا مكسبي فالحياه وأغلى فقيدة وباقي مثايل ما فعلتي رصيده عايش معي ما أفارقك يا وليدة ومع كلّ مطلع فجر دعوة جديدة وفي جنّة الفردوس جعلك سعيدة انتي ومن سمّاك أغلى حفيدة

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