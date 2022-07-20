تنمر بسبب عدم الزواج.. كواليس انتحار صيدلانية من الطابق ال11 بالعمرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-وكالات

في واقعة مؤسفة تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات في سقوط صيدلانية من أعلى برج بحي العمرانية غرب المحافظة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الحادث

وتبين من تحريات المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، كما تبين أن المتوفية 40 عاما، كانت تمر بأزمة نفسية سيئة بسبب عدم زواجها ومعايرة زوجة أخيها لها باستمرار، فقررت الطبيبة التخلص من حياتها قفزا من الطابق الـ11 لتفارق الحياة فور ارتطامها بالأرض

كانت بداية الواقعة بورد إخطار إلى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من قسم شرطة العمرانية، بسقوط سيدة من الطابق الـ11، وعلى الفور انتقل المقدم إسلام السيد رئيس مباحث العمرانية إلى مكان الواقعة

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة برئاسة اللواء علاء فتحي مدير مباحث الجيزة، أنّ السيدة المتوفية سقطت من الطابق الـ11

كما تبين من خلال تحريات رجال الشرطة فى الواقعة، أن الدافع وراء إقدامها لإلقاء نفسها هو نشوب خلاف بينها وبين زوجة شقيقها في مدخل العقار الذي تقطن به، وعقب الخلاف صعدت إلى شقتها وألقت نفسها من منور السلم، لتسقط جثة هامدة

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وذكرت التحريات المبدئية أن السيدة كانت تعاني من الاكتئاب، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة