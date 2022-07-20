بدعوة من أمريكا واليابان.. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الدولي لمكافحة فيروس كورونا

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شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أمس (الثلاثاء)، عبر الاتصال المرئي، في الاجتماع الوزاري الدولي بشأن مكافحة فيروس كورونا، بعنوان “خطة العمل العالمية”، وذلك بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

ويأتي الاجتماع الوزاري، استكمالاً لتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة فيروس كورونا، ومن أبرزها ما قامت به المملكة خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين للعام 2020م.

وكانت المملكة قد دعت إلى توحيد الجهود الدولية للتخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد العالمي، كما دعت للقمة الاستثنائية لقادة دول المجموعة وعدد من المنظمات الدولية لتنسيق استجابة دولية لمواجهة الفيروس.





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Source akhbaar24

