إجلاءُ أكثر من 100 شخصٍ بسبب حرائق الغابات توسكانا في إيطاليا

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تمَكَّنَ رجالُ الإطفاء في إقليم توسكانا الإيطالي من إجلاء أكثر من 100 شخصٍ من منازلهم إلى مكان آمن بسبب حرائق الغابات الواسعة بشمال إيطاليا.
وأوضحَ الرئيسُ الإقليمي لمنطقة توسكانا يوجينيو جياني أنَّ مساحة المنطقة المتضررة نتجية الحرائق تبلغُ حوالي 400 هكتار ،كما ظَهَرَتْ أعمدة الدخان الكثيف على مرتفعات الغابات ووصلَ إلى الأقاليم المجاورة،مشيراً إلى أنَّ خمسَ مروحياتٍ وأربعَ طائراتٍ إطفاء شاركت في إطفاء الحريق من الجو.
وتَسَبَّبَ حريقٌ كبيرٌ في إحدى الغابات بشمال شرق إيطاليا في استمرار رجال الإطفاء بعمليات الإطفاء وتم إغلاق جزء من الطريق السريع مؤقتاً.
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Source almnatiq
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