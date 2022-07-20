تعرف على أهمية وفوائد معدن البوتاسيوم للجسم وما هي الأغذية الغنية به

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أهمية معدن البوتاسيوم لجسم الإنسان، ومصادره الطبيعية، والآثار الناتجة عن تناول كميات زائدة منه.

وبيّنت المدينة أن فوائد معدن البوتاسيوم تتضمن، المساعدة في التحكم في توازن السوائل بالجسم، ومساعدة عضلة القلب على العمل بشكل صحيح.

وأشارت إلى أن مصادره الطبيعية تتمثل في الموز، والفول والبقول، والبطاطا، والمكسرات والبذور، والسمك، والديك الرومي، والدجاج، واللحوم الحمراء، وبعض الخضراوات مثل البروكلي والجزر.

ولفتت إلى أن الزيادة في تناول مواد غذائية تحتوي على البوتاسيوم تؤدي إلى آلام في المعدة، والشعور بالغثيان والإسهال.





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Source akhbaar24

