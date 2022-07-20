وصول بعثة “أبها” إلى “النمسا” (صور)

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها إلى مطار سالزبورغ بالنمسا وقد ترأس البعثة نائب رئيس النادي فهد آل مفرح.
ويقيم فريق أبها معسكرًا خارجيًا في النمسا، يمتدُّ نحو 18 يومًا حتى 6 أغسطس المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.
وسيلتحق المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك وجهازه الفني، ببعثة الفريق في النمسا قبل انطلاق مقر المعسكر، الذي سيخوض فيه الفريق أربع مباريات تجريبية.
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Source akhbaar24
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