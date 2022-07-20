نظام B2C المطوريلغي الوكيل الخارجي للمعتمرين - #عاجل

بدأت وزارة الحج والعمرة تفعيل أكثر من 200 شركة ومؤسسة عمرة حتى الآن للوصول إلى 650 شركة ومؤسسة مرخصة مع بدء موسم العمرة الجديد هذا العام.

تسوية الغرامات

وطلبت الوزارة من المرخصين تمديد ضماناتهم البنكية حتى نهاية موسم 1444، وإحضار أصل خطابات التمديد للوزارة، بالإضافة إلى سرعة مراجعة الشركات والمؤسسات التي لديها معتمرين متخلفين أو تأخروا عن العودة بعد نهاية موسم 1443، لإدارة الوافدين لتسوية الغرامات المترتبة على ذلك قبل استكمال أي إجراءات أخرى، ومن ثم إكمال متطلبات تفعيلهم.

ويتوقع إطلاق نظام B2C المطور للعمرة الذي يلغي نظام الوكيل الخارجي، اعتبارا من موسم عمرة 1444 الذي يبدأ الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى إتاحة تطبيقات النقل ضمن باقة النقل عبر المنصات المتعددة، وتخفيض تكلفة النقل عن أسعار العام الماضي لمعتمري B2C الفرادي، وذلك لتحفيز استقطاب المعتمرين عبر النظام بدلا من وكلاء الخارج، وذلك بعدما تم إلغاء نظام الكوتا في قطاع النقل.

محفظة مالية

وتم فتح نظام محفظة مالية للوكيل الافتراضي عبر نظام العمرة ليشمل جميع دول العالم، في نقلة مالية نوعية سريعة ومميزة لتأكيد العمل بالوكيل الافتراضي هذا الموسم في كافة دول العالم، عبر النظام وإلغاء نظام الوكيل الخارجي السابق.

وسيتمكن الأفراد والمكاتب السياحية في دول العالم والشركات اعتبارا من اليوم من التعامل مع شركات العمرة السعودية بشكل مباشر، وسيصبح بإمكان المكتب السياحي أو الفرد الراغب في أداء العمرة دفع القيمة وشراء البرنامج والحصول على التأشيرة في بضع دقائق من حسابه البنكي في بلده بالفيزا، بعد موافقة شركة العمرة السعودية له، الأمر الذي يفتح المجال لتكون العمرة ميسرة أمام كل المسلمين في دول العالم.

تجويد الخدمات

وأكد المهندس فيصل السعد أحد الخبراء والمستثمرين في قطاع العمرة لـ "دوت الخليج" أن التعديلات الجديدة أعطت شركات ومؤسسات العمرة خاصية الموافقة للقادمين عبر نظام B2C، والذي يعد نافذة تقنية جديدة يستطيع من خلالها المعتمر في أي مكان بالعالم الحصول على تأشيرة وبرنامج عمرة معتمد من شركات العمرة السعودية، دون الحاجة إلى وسيط في بلده، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في تجويد الخدمات التي يقدمها قطاع العمرة وخلق أسعار مباشرة وميسرة لراغبي العمرة في كل دول العالم وفي أي وقت، بعيدا عن الأرقام السعرية المرتفعة التي شهدتها بعض الأسواق الخارجية العام الماضي.

خدمات أرضية

وقال: نظام B2C هو نظام يستهدف تحقيق الخدمات الفعلية والبرامج الحقيقية المتنوعة للمعتمر ومنحه حرية الاختيار والارتقاء بكفاءة وفاعلية أداء شركات ومؤسسات العمرة، ويشكل مستقبل القطاع التنافسي مع مزيد من الاستمرار فيه، موضحا أن الحديث عن حجم المخاطر المرتبطة به غير مبرر، كون المعتمر سيدفع قيمة برنامج فعلي لأداء العمرة من خلال الإقامة في فندق 3 إلى 5 نجوم ولمدة 9 أيام، من الصعب أن يتخلف عن العودة إلى بلده، كذلك فإن نظام B2C يضمن تتبع الأموال المكتسبة من شراء البرامج الفعلية ولا يسمح بالتلاعب السعري في قيمة الخدمات الأرضية أو إعادة جزء من قيمة أي خدمة أخرى، ولتأكيد نجاح تطبيقه مع بداية الموسم ينبغي مراجعة أسعار النقل الفرادي، والسماح بمزيد من مقدمي خدمات نقل الركاب في تقديم خدمة نقل المعتمر بأسعار ملائمة.

مزايا وضمانات للمعتمرين عبر B2C

- نافذة تقنية جديدة

- يمكن المعتمر من الحصول على تأشيرة وبرنامج عمرة معتمد

- يلغي الحاجة إلى وسيط في بلد المعتمر

- يساهم في تجويد الخدمات التي يقدمها قطاع العمرة

- يوفر أسعارا مباشرة وميسرة لراغبي العمرة

- يستهدف تحقيق خدمات وبرامج حقيقية متنوعة

- يمنح المعتمر حرية الاختيار بكفاءة وفاعلية

- المعتمر يدفع قيمة برنامج فعلي لأداء العمرة

- الإقامة في فندق 3 إلى 5 نجوم لمدة 9 أيام

- يحد من عمليات التخلف عن عودة المعتمر إلى بلده

- يضمن تتبع الأموال المكتسبة من شراء البرامج الفعلية

- لا يسمح بالتلاعب السعري في قيمة الخدمات الأرضية