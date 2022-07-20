700 مراقب للتعقيم بالمسجد الحرام

ويتابع مراقبو الخدمات على مدار الساعة سير الأعمال الميدانية وفق الخطط التشغيلية للإدارات الخدمية، وتنفيذ أعلى معايير الجودة من خلال إشراف ميداني مباشر وجولات رقابية دورية على مدار الساعة لقياس مستوى الأداء ورصد الملاحظات الميدانية ومعالجتها بالتعاون مع الإدارات والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.
وتتضمن مهام مراقبي الخدمات الإشراف على الآليات التقنية المستخدمة في التنظيف والتعقيم وتوزيع ماء زمزم المبارك، والمشاركة في عمليات التطوير المتواصل لمخرجات الإدارات الخدمية وفق خطط منهجية تتوائم مع خطة الرئاسة للتحولات الرقمية والمبادرات المستقبلية 2024.
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