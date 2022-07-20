حملة للتوعية ومحو الأمية

دَشَّنَتِ الإدارةُ العامةُ للتعليم بالمنطقة الشرقية الحملةَ الصيفيةَ للتوعية ومحو الأمية، التي تستمرُّ 40 يومًا، بمحافظة العديدِ والهجرِ التابعةِ لها.

وأوضحَ المتحدثُ الرسميُّ لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أنَّ الحملةَ التي تَتَضمَّنَ فصولًا دراسيةً وبرامجَ تدريبيةً وترفيهيةً وخِدْمَاتٍ عامةً بمشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ تهدفُ إلى محو الأمية الأبجدية والحضارية لدى المواطنين والمواطنات في القرى والهجر النائية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك بتعليمهم مبادىءَ القراءة والكتابة والحساب.

وأشارَ إلى أنَّ الحملةَ تركِّزُ خِدْمَاتِها حاليًا في الهجر التابعة لمحافظة العديد كالوسيع والمحدار وسلوى وتماني؛ بهدف الوصول إلى الدارسين في أماكن وجودهم، مبينًا أنَّ فريقَ المسح قد أنهى في وقت سابق، مسح المواقع المستهدفة من الحملة، حيث يُقَدَّرُ عددُ المستفيدين من الحملة للرجال والنساء قرابة 1057 دارسًا ودارسة، تُقدَّمُ لهم حصص تعليمية في المواد الدينية والقرآن الكريم والتوحيد والفقه والتجويد والقراءة ومقدمة في مهارات الرياضيات، ويُمنحُ الدارس بعد إتمام البرنامج، مكافأةً ماليةً قدرها 1000 ريالٍ، وشهادة إتمام البرنامج.