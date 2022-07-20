«فهد الطبية»: 4 نصائح لعلاج آلام باطن القدم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، سبب الشعور بألم في باطن القدم، كما وجهت مجموعة من النصائح المهمة لعلاج الآلام. وقالت فهد الطبية، عبر حسابها في “تويتر”: يحدث ألم باطن القدم في الغالب بسبب التهاب اللفاة الأخمصية التي هي عبارة عن أنسجة ضامة أو أربطة تمتد من الكعب إلى بدايات أصابع القدم، وتعطي باطن القدم شكل قوس”. نصائح تساعد على تحسن ألم باطن القدم: – الراحة وتهدئة الألم باستخدام الكمادات الباردة – تدليك باطن القدم باستخدام كرة صلبة ككرة جولف أو تنس مثلا أخبار قد تهمك – ارتداء أحذية مناسبة تدعم قوس باطن القدم طوال وقت المشي – ممارسة تمارين رياضية والتي تساعد على دعم مرونة عضلات الساق الخلفية ورباط الساق الخلفي واللفافة الأخمصية في باطن القدم.

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