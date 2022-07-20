مصر .. علاء مبارك يكشف عن كارثة تحدث في الساحل الشمالي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تغريدة علي حسابه في “تويتر” حول كارثة في الساحل الشمالي. وقال: “يتعرض الساحل الشمالي الذى يعتبر من اجمل شواطئ العالم لعملية نحر شديد للشواطئ المجاورة لمراسي، لابد من معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت الى هذا، وهل بناء مارينا مراسي سبب من الأسباب ام هناك أسباب أخرى”. أخبار قد تهمك

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