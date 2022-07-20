الاتحاد الأوروبي يدعو الحوثي لفتح الطرق لإيصال المساعدات الإنسانية لليمنيين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم ميلشيا الحوثي لفتح الطرق لإيصال المساعدات الإنسانية لليمنيين، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لرفض ميليشيا الحوثي إعادة فتح الطرق رغم الهدنة.

وقال الاتحاد الأوروبي، عبر بيان، إن «إعادة فتح الطرق في اليمن، تعد عنصراً إنسانياً حاسماً في الهدنة، إلى جانب شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة والرحلات الجوية التجارية من – إلى صنعاء»، وحث «الأوروبي» الحوثيين على إعادة النظر في اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة وقبوله.

ودعا الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف، إلى قبول تمديد الهدنة لمدة ستة أشهر أخرى إلى ما بعد 2 أغسطس (آب)، قائلاً إن «هذا ما يرغب فيه الشعب اليمني ويستحقه بعد معاناته في ظل الصراع لفترة طويلة جداً». وأشار إلى أن الهدنة القائمة كسرت الجمود الدبلوماسي، وجلبت فوائد ملموسة غير مسبوقة لليمنيين، ولا ينبغي فقدان هذا الزخم.

وكرر الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وتهدف إلى إنهاء الصراع في اليمن.

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والسبت الماضي، أعلنت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، رفضاً ضمنياً لتمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بدعم دولي منذ أبريل (نيسان) الماضي، وتنتهي في الثاني من أغسطس المقبل.