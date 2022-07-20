أوروبا في وجه عاصفة غلاء الأسعار.. ومخاوف من تزايد الهجرة

محمد بن مسعود - الدمام - ضاعف‭ ‬استمرار‭ ‬تداعيات‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أرجع‭ ‬مراقبون‭ ‬ومحللون‭ ‬تلك‭ ‬الأزمة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬إلى‭ ‬اضطراب‭ ‬أسواق‭ ‬الطاقة‭ ‬وسلاسل‭ ‬الإمداد،‭ ‬مما‭ ‬ألقى‭ ‬أعباءً‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬نسب‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬اقتصادات‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو‭.‬

وارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬والمعادن‭ ‬والسيارات‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بوتيرة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬أسوشيتد‭ ‬برس‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬بنوك‭ ‬الطعام‭ ‬بإيطاليا‭ ‬تتوسع‭ ‬في‭ ‬إطعام‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الناس،‭ ‬فيما‭ ‬يرفض‭ ‬المسؤولون‭ ‬الألمان‭ ‬أجهزة‭ ‬التكييف‭ ‬بينما‭ ‬يعدون‭ ‬خططًا‭ ‬لتقنين‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬وإعادة‭ ‬تشغيل‭ ‬محطات‭ ‬الفحم‭.‬

وأدت‭ ‬تلك‭ ‬الأزمة‭ ‬إلى‭ ‬تصاعد‭ ‬توقعات‭ ‬التضخم،‭ ‬ففي‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬توقعت‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو‭ ‬إلى‭ ‬6‭.‬1‭ ‬بالمئة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينخفض‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬7‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تُعدّل‭ ‬تلك‭ ‬التوقعات‭ ‬لتصبح‭ ‬7‭.‬6‭ ‬بالمئة‭ ‬و4‭ ‬بالمئة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬المخاوف‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬موجة‭ ‬غلاء‭ ‬مقبلة‭ ‬أكثر‭ ‬قسوة‭ ‬مما‭ ‬هيّ‭ ‬عليه‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬بعدما‭ ‬أظهرت‭ ‬الإحصاءات‭ ‬أن‭ ‬التضخم‭ ‬سجل‭ ‬معدلًا‭ ‬قياسيًا‭ ‬بلغ‭ ‬8‭.‬6‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭.‬