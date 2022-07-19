شكرا لقرائتكم خبر عن رد حاسم من مركز التحكيم حول قضية كنو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مركز التحكيم الرياضي، بالرد على ما يدور في الشارع الرياضي السعودي مؤخرًا، بشأن تعديل المادة 29 من القواعد الإجرائية، وارتباطها بقضية محمد كنو لاعب نادي الهلال.

مركز التحكيم يحسم الجدل حول قضية كنو

وأصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لحسم الجدل.

حيث كتب: "إشارة إلى ما تم تداوله حيال تعديل المادة 29 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي".

وأضاف: "يود المركز التوضيح أنه في إطار جهوده المستمرة لتطوير لوائحه وقواعد عمله، فقد أصدر مجلس الإدارة قراره في تاريخ 11 شوال 1443هـ الموافق 12 مايو 2022".

واستكمل: "المتضمن اعتماد عدد من التعديلات على مواعيد القواعد الإجرائية، وتم نشرها في حينه، حيث تضمن القرار عدم سريان تلك التعديلات على القضايا التي وردت إلى المركز قبل تاريخ النشر، وذلك لضمان استقرار الإجراءات والأحكام لدى كل من أطراف النزاع".

واسترسل: "كما يوضح المركز أنه يعمل منذ تشكيل مجلس إدارته على مراجعة شاملة لأليات عمله ولوائحه الداخلية، بما يساهم في تطويرها على النحو الذي يتوافق على الأحكام التي تعمل عليها مراكز التحكيم الرياضية".

إيقاف كنو وتغريمه ومنع الهلال من القيد

وكانت لجنة فض المنازعات، قد أصدرت قرارًا بإيقاف كنو لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى منع الهلال من قيد لاعبين جدد خلال فترتي الانتقالات القادمتين.

بالإضافة إلى إلزام الطرفين بدفع تعويض مالي للنصر، بعد توقيع اللاعب للناديين في آن واحد، قدره 27 مليون ريال سعودي هم 7.5 مليون ريال قيمة المبلغ المستلم من جانب اللاعب عند تقديم العقد و19.5 مليون ريال قيمة عقده مع العالمي.