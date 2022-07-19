شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تشققات أرضية مفاجئة توقف الحركة المرورية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى انتفاخ الطبقة الأسفلتية بطريق الملك خالد بحفر الباطن الى توقف الحركة المرورية وعدم استطاعة المركبات للمرور بالجزء الذي حدث به الأنتفاخ، وهو يعتبر الأكبر.

فيما قال شهود عيان لـ ”الخليج 365”: تفاجأنا ظهر هذا اليوم بعد خروجنا من المطعم المقابل للطريق بأننا لانستطيع رؤية السيارة وكأن الأمر أشبه بالحلم فعلياً لما اقتربنا وإذ وجدنا انتفاخ للطبقة الأسفلتية وصوت غليان بالأسفل وأبخره.

قمنا بعدها بالتواصل مع وجال الأمن لإيقاف الشارع وبلغونا بضرورة بالأبلاغ خوفًا من وقوع كارثة إنفجار وخصوصاً أن الأصوات بدأت تزيد تحت الأرض وكأننا فوق فوهة بركانية.

استمر هذا المشهد وبعدها بدأت ظهور تشققات على الطبقة الاسفلتية مما ادى بعدها لصعود مثل البخار وهو تنسيم و عاد الاسفلت لوضعه الطبيعي.

فيما تواصلت ”الخليج 365” مع المتحدث الرسمي لأمانة حفر الباطن سعود الصقري والذي أكد أنه لا يعرف حتى الان سبب هذا الانتفاخ وانه ولسلامة المارة والمواطنين ستبدأ الآن الامانة بعملية اغلاق الطريق والكشف عن هذه المسببات وفي حال ورد أي جديد سيتم التزويد به ان شاء الله.