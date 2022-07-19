برامج جديدة وتخصصات نوعية بجامعة تبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضافت جامعة تبوك القبول في برامج وتخصصات نوعية جديدة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل.

وأوضحت أنها استحدثت تخصصات نوعية ستعمل على تحسين مخرجات العملية التعليمية بالجامعة والتي ستكون متاحة للطلاب والطالبات في مقر الجامعة الرئيس وفي الكليات الجامعية بالفروع للعام المقبل.

وأشارت الجامعة إلى استحداث 3 تخصصات لمرحلة البكالوريوس في إدارة أنظمة الشبكات والدراسات البيئية والموارد البشرية في فرع الجامعة بمحافظة حقل، وفي فرع الجامعة بمحافظة ضباء تم استحداث تخصصات لمرحلة البكالوريوس في البرمجة وعلوم الحاسب وإدارة المخاطر والتأمين، في حين تم استحداث تخصصين جديدين لمرحلة البكالوريوس في حماية البيئة والموارد الطبيعية والموارد البشرية في فرع الجامعة بمحافظة الوجه، بينما استحدث في فرع الجامعة بمحافظة أملج تخصصان جديدان لمرحلة البكالوريوس في إدارة أنظمة الشبكات وإدارة المخاطر والتأمين، وكذلك في فرع الجامعة في محافظة تيماء حيث تم استحداث تخصصين لمرحلة البكالوريوس في الدراسات البيئية والموارد البشرية.

تخصصات جديدة لمرحلة البكالوريوس

