شكرا لقرائتكم خبر نسخة رابعة لقلادة أفضل عمل تطوعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالشراكة مع الاتحاد العربي للتطوع وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين عبر المكتب الإقليمي في جمهورية مصر العربية، أطلقت مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية قلادتها لأفضل عمل تطوعي في نسختها الرابعة، للسنة الثانية على مستوى العالم، برعاية جامعة الدول العربية

وأكد الأمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى الأنصاري، أن هذه الجائزة العالمية التي بدأ التسجيل للمشاريع المشاركة فيها في 5 يوليو الحالي ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، تأتي ضمن أهداف ورؤية المؤسسة لنشر ثقافة العمل التطوعي في الدول العربية بشكل خاص ودول العالم بشكل عام، وتحفيز المتطوعين على الابتكار والإبداع بالعمل التطوعي وتطويره.

وأشار إلى أن النسخة السابقة لاقت أصداء عالمية إيجابية في أوساط مؤسسات العمل الإنساني والخيري والمنظمات الدولية المختصة، كما حصلت على تفاعل من عدد من المؤسسات والمنظمات العربية والعالمية.