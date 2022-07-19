نسخة رابعة لقلادة أفضل عمل تطوعي

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وأكد الأمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى الأنصاري، أن هذه الجائزة العالمية التي بدأ التسجيل للمشاريع المشاركة فيها في 5 يوليو الحالي ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، تأتي ضمن أهداف ورؤية المؤسسة لنشر ثقافة العمل التطوعي في الدول العربية بشكل خاص ودول العالم بشكل عام، وتحفيز المتطوعين على الابتكار والإبداع بالعمل التطوعي وتطويره.وأشار إلى أن النسخة السابقة لاقت أصداء عالمية إيجابية في أوساط مؤسسات العمل الإنساني والخيري والمنظمات الدولية المختصة، كما حصلت على تفاعل من عدد من المؤسسات والمنظمات العربية والعالمية.
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