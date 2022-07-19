تجربة الأحساء في المحافظة على التراث باجتماع المدن المبدعة عالميا

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وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أن المشاركة في الاجتماع تأتي انطلاقا من نيل الأحساء عضوية الشبكة العالمية في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية بمبادرة من أمانة الأحساء، مشيرا إلى أنه سيجري عرض تجربة الأحساء في المحافظة على التراث كأول مدينة خليجية والثالثة عربيا عبر عدد من المشروعات والمبادرات.وبين أن المشروعات والمبادرات التي قامت بها الأمانة في سبيل رفع معدلات النمو واستدامة الحرف اليدوية والفنون الشعبية، جاءت نتيجة مشاركة فعالة من القطاعين العام والخاص في الأنشطة الثقافية، بما يتوافق مع أهداف الشبكة الإبداعية.
وأكد سعي الأمانة لتعميق دورها المجتمعي في تقديم الخدمات للحرفيين وإشراكهم في معظم المناسبات والمهرجانات والفعاليات، نظير ما تمتلكه المحافظة من مقومات إبداعية تجعلها في مصاف نظيراتها من دول العالم.
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