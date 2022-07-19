مؤتمر عربي للمسؤولين عن الأمن السياحي

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ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: تطبيق على الهواتف الذكية لخدمات الأمن السياحي، واستثمار شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن السياحي، وتداعيات جائحة كوفيد 19 على الأمن السياحي، مع استعراض تجارب عدد من الدول العربية في مجال الأمن السياحي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد مجلس وزراء الداخلية العرب بمقر الأمانة العامة بالعاصمة التونسية اليوم المؤتمر العربي العاشر للمسؤولين عن الأمن السياحي، بمشاركة ممثلين لوزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة العالمية للسياحة، والمنظمة العربية للسياحة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: تطبيق على الهواتف الذكية لخدمات الأمن السياحي، واستثمار شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن السياحي، وتداعيات جائحة كوفيد 19 على الأمن السياحي، مع استعراض تجارب عدد من الدول العربية في مجال الأمن السياحي.

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