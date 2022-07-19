شكرا لقرائتكم خبر رفض دعوى متظلم من درجات متدنية بأحد المقررات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر ديوان المظالم أمس حكما إداريا برفض دعوى مواطن تظلم من حصوله على درجات متدنية بأحد المقررات الدراسية لفوات مدة التظلم المنصوص عليها نظاما.

وأشار الحكم الإداري إلى أن المدعي طالب بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمنة منحه درجة متدنية لأحد المقررات في مسار التعليم عن بعد. وأوضح الحكم الإداري أن النظام نص بوجوب التقيد بالمدة المنصوص عليها للتظلم من القرارات الإدارية، وأن الثابت هو عدم إقامة المدعي دعواه إلا بعد فوات المدة المنصوص عليها نظاما.

وأضاف الحكم الإداري أن تحجج المدعي بوجود تظلمات متتابعة ومتعددة له أمام المدعى عليها وتكرار المدعي التظلم أمام المدعى عليها لا يقطع الأجل النظامي لرفع الدعوى أمام المحكمة، إذ إن العبرة في حساب ميعاد رفع الدعوى بالتظلم الأول أمام الجهة الإدارية. إثر ذلك تم عدم قبول الدعوى.

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