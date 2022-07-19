رفض دعوى متظلم من درجات متدنية بأحد المقررات

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وأشار الحكم الإداري إلى أن المدعي طالب بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمنة منحه درجة متدنية لأحد المقررات في مسار التعليم عن بعد. وأوضح الحكم الإداري أن النظام نص بوجوب التقيد بالمدة المنصوص عليها للتظلم من القرارات الإدارية، وأن الثابت هو عدم إقامة المدعي دعواه إلا بعد فوات المدة المنصوص عليها نظاما.وأضاف الحكم الإداري أن تحجج المدعي بوجود تظلمات متتابعة ومتعددة له أمام المدعى عليها وتكرار المدعي التظلم أمام المدعى عليها لا يقطع الأجل النظامي لرفع الدعوى أمام المحكمة، إذ إن العبرة في حساب ميعاد رفع الدعوى بالتظلم الأول أمام الجهة الإدارية. إثر ذلك تم عدم قبول الدعوى.
محكمة الاستئناف في أسبوع
543 جلسة باستئناف منطقة مكة
329طلبا مقيدا بمنطقة مكة المكرمة
440الطلبات المنجزة بمنطقة مكة
32 % نسبة الإنجاز بالمنطقة الشرقية
المحكمة الإدارية في أسبوع
1199 جلسة رقمية بمنطقة الرياض
442 دعوى مقيدة في الرياض
330الدعاوى المنحزة بمنطقة الرياض
24 % نسبة الإنجاز في حفر الباطن
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