شوريون يطالبون بإلغاء شرط الاستقلالية بسكن المطلقة

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كما أكدوا على أن مؤشر معدل السعوديين الذين يتم توظيفهم يجب ألا يكون لمجرد رفع المؤشر وإنما بإيجاد الوظائف المناسبة والتي تليق بمستواهم الأكاديمي وتناسب مؤهلاتهم. وطالبوا بدور إشرافي فعال لضبط ومنع الممارسات المخالفة لضوابط النظام الموحد لبيئة عمل المرأة، وتكثيف المراقبة والمتابعة الميدانية للمنشآت للتأكد من استيفائها ضوابط النظام ومتطلباته.من جهة أخرى طالب المجلس، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بالتوسع في استقطاب استثمارات جديدة، وعقد شراكات نوعية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030) ومواكبة للثورة الصناعية الرابعة، داعيا الهيئة إلى تكثيف برامج الخدمات البيئية لتشمل جميع المدن الصناعية وواحات المدن، لتكون جميعها مدنا وواحات صديقة للبيئة.
موافقات ومناقشات:
- الموافقة على مطالبة المركز الوطني الحكومية الأجهزة أداء لقياس في الوطنية الكفاءات باستقطاب التخصصات ذات العلاقة بمهام المركز.
- دعوة المركز لتوظيف ميزانيته التوظيف منها الإفادة على والحرص الأمثل، في تطوير أدائه، وتحسين ترتيبه على مستوى التحول الرقمي
- يجب على المركز مراجعة تصميم هيكله إدارة أو وحدة واستحداث التنظيمي، للأمن السيبراني، والعمل على استكمال مشروع منصة الأداء المتكامل.
- الموافقة على مطالبة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية لدراسة الأدوات النظامية البرنامج منسوبي لنقل المناسبة والتنظيمية لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيلها.
- التنسيق مع جهات التمويل؛ لتطوير الآليات اللازمة لاستمرار تلك الجهات في تخفيض مخاطر الإقراض وتقديم الضمانات للمنشآت الصغيرة
- الأجهزة دخول من السوق على الرقابة زيادة الكهربائية الرديئة التي تسهم في زيادة استهلاك الكهرباء وتضعف كفاءة الترشيد فضلا عن كونها سريعة التلف وقد تتسبب في حدوث حرائق.
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