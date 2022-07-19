شكرا لقرائتكم خبر شوريون يطالبون بإلغاء شرط الاستقلالية بسكن المطلقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب أعضاء بمجلس الشورى أمس بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وإلغاء شرط الاستقلالية بسكن المطلقة دون أبناء واعتبارها مستفيدا مستقلا لا تابعا، وضرورة وجود تشريعات وتنظيمات جديدة تشمل كافة الموظفين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وتسمح لهم باحتساب جزء من فترات العمل بنظام العمل عن بعد وفق شروط وضوابط محددة وواضحة.

كما أكدوا على أن مؤشر معدل السعوديين الذين يتم توظيفهم يجب ألا يكون لمجرد رفع المؤشر وإنما بإيجاد الوظائف المناسبة والتي تليق بمستواهم الأكاديمي وتناسب مؤهلاتهم. وطالبوا بدور إشرافي فعال لضبط ومنع الممارسات المخالفة لضوابط النظام الموحد لبيئة عمل المرأة، وتكثيف المراقبة والمتابعة الميدانية للمنشآت للتأكد من استيفائها ضوابط النظام ومتطلباته.

من جهة أخرى طالب المجلس، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بالتوسع في استقطاب استثمارات جديدة، وعقد شراكات نوعية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030) ومواكبة للثورة الصناعية الرابعة، داعيا الهيئة إلى تكثيف برامج الخدمات البيئية لتشمل جميع المدن الصناعية وواحات المدن، لتكون جميعها مدنا وواحات صديقة للبيئة.

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