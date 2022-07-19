فتح التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية للعام 1444هـ من اليوم وحتى 13 محرم، وذلك من خلال الدخول على البوابة الالكترونية للوزارة عبر الرابط (https://eservices.mlsd.gov.sa ) لجميع المستفيدين الراغبين بالتسجيل. وبينت أن آلية التسجيل الالكتروني عبر البوابة على النحو التالي: الدخول برقم الهوية والرمز السري الخاص بالمستفيد، واختيار أيقونة الخدمات الالكترونية، ثم اختيار أيقونة خدمة إشعارات أهلية القبول بمراكز الرعاية النهارية الأهلية، ثم اختيار المركز المراد الالتحاق به من القائمة المنسدلة، ثم تحديد الخدمات الإضافية -مواصلات. شروط القبول:





أن يكون الشخص ذو الإعاقة - المسجل في البرنامج - سعودي الجنسية



خلو الشخص ذي الإعاقة من الأمراض السارية أو المعدية



أن تكون درجة الذكاء للشخص ذي الإعاقة المصنف بأنه من شديدي الإعاقة الفكرية أو متوسطيها أو مزدوجيها (55 درجة وأقل)



أن يكون عمر المستفيد من سنتين إلى 45 سنة



ألا يعاني الشخص ذو الإعاقة من اضطرابات نفسية أو سلوكية تشكل خطرا عليه أو على الآخرين.



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