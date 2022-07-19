حلقة نقاشية افتراضية عن إعداد مؤشر اللغة العربية

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وناقشت الحلقة النتائج المرحلية لمشروع «مؤشر اللغة العربية» الذي يهدف إلى تقديم تقرير سنوي شامل مدعوم بالبيانات عن واقع اللغة العربية، والقضايا المتعلقة بها، إضافة إلى عرض تعريفي لمشروع «مؤشر اللغة العربية»، واستعراض المنهجية العلمية لتحليل الدراسات السابقة وأبرز نتائجها، وكذلك جهود الخبراء المتخصصين في هذا المجال، وتوصياتهم والآراء المقترحة.ويندرج المشروع ضمن الأهداف الاستراتيجية للمجمع، وانطلاقا من أهمية العمل اللغوي المؤسس وفق رؤية استراتيجية، وتزويد أصحاب القرار والمهتمين بواقع اللغة العربية من خلال قراءة علمية لإشكالات حضورها، وتعزيز واقعها، ورسم مستقبلها.
يذكر أن المجمع نفذ أخيرا حلقة بعنوان «التجارب السعودية في بناء المؤشرات» بحضور 11 جهة حكومية. وأطلق في مايو الماضي 2022 «مؤشر اللغة العربية» الذي يتضمن تحليلا كميا ونوعيا لأبرز القضايا المتعلقة باللغة العربية، وحالتها في عدد من النطاقات المهمة.
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