شكرا لقرائتكم خبر احتساب رصيد الإجازات السنوي ضمن أيام خدمة الموظف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يتم احتساب الإجازات الرسمية ورصيد الإجازات السنوي ضمن خدمة الموظف في أنظمة التقاعد ونظام التأمينات.

جاء ذلك ردا على سؤال طرحه عدد من عملاء المؤسسة.

وفيما يتعلق بنظام التأمينات قالت «إن تعويض الدفعة الواحدة هو مبلغ مقطوع يصرف مرة واحدة نظير مدد الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية في حال لم تبلغ مدد الاشتراك المدة المؤهلة للحصول على معاش تقاعدي.

أما المدة الاعتبارية فهي المكملة لمدة خدمة الموظف الذي ترك الخدمة دون أن يكون لديه مدة مؤهلة لاستحقاق المعاش، بحيث يحق له عند بلوغ الستين التقدم بطلب إضافة مدة اعتبارية إلى مدة خدمته لغرض الحصول على المعاش التقاعدي إذا كانت مدة خدمته 5 سنوات فأكثر .

وأشارت المؤسسة إلى أنه لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق عن المدد المضمومة الناتجة عن التحول أو التخصيص والرواتب أو الأجر.

وكان مجلس الوزراء وافق أخيرا على تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، تضمن تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع، مما يتيح لمنسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول للحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين، وذلك بمجموع المدد في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت المؤسسة أن تعديل هذه الفقرة من نظام تبادل المنافع يهدف لحفظ الحقوق وتحقيق الطمأنينة والاستقرار بين الموظفين الذين تم تحويلهم من نظام التقاعد المدني وتغطيتهم بنظام التأمينات الاجتماعية نتيجة عملية التحول التي تشهدها بعض القطاعات.

حالات صرف الدفعة الواحدة:

