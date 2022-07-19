شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الجيومكانية تحصد جائزة الإنجاز المتميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية جائزة الأداء المتميز لنظم المعلومات الجغرافية لعام 2022م، Special Achievement in GIS (SAG) للهيئات والمنظمات التي تستخدم برمجيات معهد أبحاث النظم البيئية Environmental Systems Research Institute (ESRI) نظير العمل المتميز في الهيئة المتمثل في تطوير المنصة الجيومكانية الوطنية.

وجرى تسليم الجائزة ضمن فعاليات مؤتمر أزري الدولي السنوي المنعقد في مركز المؤتمرات والمعارض بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11-15 يوليو الحالي، وتمنح هذه الجائزة كل عام على مستوى العالم عن الإنجاز المتميز في مجال نظم المعلومات الجغرافية للهيئات والمنظمات التي أنجزت مشروعات في هذا المجال وفق معايير محددة.

يذكر أن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية أطلقت النسخة المحدثة من المنصة الجيومكانية الوطنية أثناء مؤتمر LEAP الذي شهدته الرياض مطلع فبراير 2022م حيث تعد المنصة الجيومكانية الوطنية منصة الكترونية آمنة تحوي بيانات ومعلومات جيومكانية متعددة تقدم خدمات وتطبيقات بشكل ميسر وفعال، وتهدف المنصة إلى توفير البيانات والمعلومات الجيومكانية الوطنية في منصة واحدة لتعزيز مشاركة البيانات والمعلومات الجيومكانية بين الجهات وتسهيل الوصول لها.