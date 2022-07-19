شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الجيومكانية تحصد جائزة الإنجاز المتميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرى تسليم الجائزة ضمن فعاليات مؤتمر أزري الدولي السنوي المنعقد في مركز المؤتمرات والمعارض بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11-15 يوليو الحالي، وتمنح هذه الجائزة كل عام على مستوى العالم عن الإنجاز المتميز في مجال نظم المعلومات الجغرافية للهيئات والمنظمات التي أنجزت مشروعات في هذا المجال وفق معايير محددة.يذكر أن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية أطلقت النسخة المحدثة من المنصة الجيومكانية الوطنية أثناء مؤتمر LEAP الذي شهدته الرياض مطلع فبراير 2022م حيث تعد المنصة الجيومكانية الوطنية منصة الكترونية آمنة تحوي بيانات ومعلومات جيومكانية متعددة تقدم خدمات وتطبيقات بشكل ميسر وفعال، وتهدف المنصة إلى توفير البيانات والمعلومات الجيومكانية الوطنية في منصة واحدة لتعزيز مشاركة البيانات والمعلومات الجيومكانية بين الجهات وتسهيل الوصول لها.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الجيومكانية تحصد جائزة الإنجاز المتميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.