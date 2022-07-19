عبدالعزيز الكلثم: انخفاض مستوى التعليم سبب رئيسي في انتشار ظاهرة التسول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضح الدكتور عبد العزيز الكلثم أن هناك عدة ظروف قد تؤدي بالشخص إلي التسول منها نواحي إقتصادية أو أسرية أو إجتماعية وتتداخل كلها جميعا، وبالتالي لا نستطيع أن نحدد ما السبب الذي جعل هذا الفرد أن يكون متسولا.
وأشار خلال حديثه عبر “السعودية” أنه إذا كان الجيل الأول في العائلة يتخذ التسول كمهنة فهذا الأثر قد يقع علي الجيل الأخر وهو الأبناء فيصبحون ممتهنين مهنة التسول كما وجدوا أبائهم، خاصة إن لم يتعلموا ويندمجوا في المجتمع.
وذكر أن هناك مجموعة من القرارات التي تم إتخاذها مؤخرا تحد من إستغلال الأطفال في ظاهرة التسول.
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