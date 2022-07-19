مصادر: اتجاه لإلغاء نظام الفصول الثلاثة في التعليم.. الموقف النهائي يتحدد غداً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تتجه لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، إلى التوصية بشكل نهائي لإلغاء نظام الفصول الثلاثة على الجامعات والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك تقويم الفصول الدراسية الثلاثة بما يدعم استمراره أو إلغاءه والعودة إلى نظام النصفي مع تطويره.

ومن المقرر أن يحسم المجلس في جلسته الـ49 التي سيعقدها غداً، العديد من المور والتي منها الفصول الثلاثة، وبذلك يقترب الشورى من إقرار التوصيات ورفعها حسب نظامه إلى خادم الحرمين الشريفين.

ونقلت جريدة الرياض عن مصادر، أن التوصيات شددت على إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة -النظام الثلثي- على الجامعات، والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها.

كما أوصت بتقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام، بما يؤدي إلى توصيات تدعم استمرار تطبيقه وتطويره، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه.

وتضمنت التوصيات -التي سيتم التصويت عليها غداً- لتصبح قرارات حال حصولها على أصوات الأغلبية، المطالبة بإعادة النظر في تطبيق نظام المسارات على مدارس الثانوية العامة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المالية في مجال التعليم الثانوي، ودعم الجامعات والجهات ذات العلاقة لتوفير بيئة تحفيزية، تضمن عدم تسرب أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وتسهل استقطاب الكفاءات المتميزة من المواطنين وغير المواطنين.

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كما طالبت التوصيات وزارة التعليم بتسريع عملية الاعتراف بشهادات التعليم والتدريب الالكتروني – التعليم عن بعد والمدمج -، أسوة بالبرامج التقليدية في عملية التصنيف، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعت التوصيات إلى دعم الوزارة لرفع المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة والنظافة، بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية في الجامعات ومدارس التعليم العام.