شاهد.. أكاديمي سياسي: تسريبات “المالكي” إدانة جنائية لمسيرة حكمه وتهديد للسلم العام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
قال الدكتور فراس إلياس، الأكاديمي في العلوم السياسية، إن تسريبات نور المالكي، رئيس وزراء العراق الأسبق، تمثل إدانة سياسية وجنائية لمسيرة حكمه التي استمرت 8 سنوات من التخابر والعمالة وتهديد السلم الأهلي.
وأضاف في تصريحات لقناة 24 السعودية، أن ما جاء في التسريبات يجعل منها قضية جنائية، مشيرا إلى أن فتح تحقيق في هذا الملف خطوة يمكن البناء عليها، إذا توفر ضغط داخلي عراقي.
وشدد على أن تصريحات “المالكي” تدين إيران التي تدعم أطرفا سياسية، مسلحة داخل العراق، وهو ما يؤشر بأن هناك تهديد للأمن الوطني العراقي.
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