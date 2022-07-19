شاهد.. الرائد خالد الكريديس: الأموال التي يتكسبها المتسول قد تقع في أيادٍ معادية للوطن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

أكد الرائد خالد الكريديس، المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، اليوم، إن الأموال التي يتكسبها المتسول قد تقع في أيادٍ معادية للوطن.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الشارع السعودي” المعروض عبر شاشة “السعودية”، أن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها لمنع تلك الظاهرة، بالتزامن مع مكافحة الجريمة بشتى صورها.

وبين أن الجهات التي تقف خلف هؤلاء المتسولين أغلبها غير معلوم، وهنا تكمن الخطورة، حيث يلعبون على وتر العاطفة، وفي كل الحالات فإن التسول يضر بمصالح الوطن على كافة المستويات.