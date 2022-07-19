د.عبدالعزيز الكلثم: بعض الجهات تستغل حب السعوديين لمساعدة الآخرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضح الدكتور عبد العزيز الكلثم ضرورة مكافحة ظاهرة التسول لما تشكله من خطورة وتهديد للمجتمع. وأوضح خلال حديثه عبر “قناة السعودية” أن المجتمع السعودي تربي علي حب مساعدة الأخرين والكرم والإحتواء، وبعض الجهات تستغل هذه الظروف إما بغرض الإضرار بالمجتمع أو الكسب المادي دون تعب. وأشار أن تلك الجهات تستغل الأطفال لتحقيق أهدافها لأنه سيلقي إستعاطف أكثر من الشخص البالغ.

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