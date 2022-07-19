مفاجأة تاريخية من رونالدو ل”الهلال والنصر” تهز العالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

لا صوت يعلو في الوسط الرياضي السعودي حاليًا، إلا على المفاجأة التاريخية، بشأن اقتراب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الانتقال إلى دوري المحترفين السعودي

وحسب شبكة “CNN” في البرتغال، قدّم نادي سعودي، 300 مليون يورو “مليار و130 مليون ريال”؛ للتعاقد مع رونالدو، في الميركاتو الصيفي الحالي

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ولم تكشف الشبكة، اسم النادي السعودي، الذي يتفاوض مع الأسطورة البرتغالية، إلا أن الأنظار تتجه إلى عملاق الرياض الهلال؛ وذلك حسب تأكيدات أكثر من مصدر محلي وعالمي

أيضًا.. يظل نادي النصر في الصورة؛ حيث ربطته بعض التقارير – قليلة -، بالتعاقد مع رونالدو، خاصة في ظل إمكانية تأييد قرار حرمان الهلال، من تسجيل الصفقات الجديدة، في الصيف الحالي

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* تلميحات رسمية بعد اهتمام الهلال والنصر وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، المُقرب جدًا من كريستيانو، عن بعض “تلميحات” بشأن مستقبل الأسطورة البرتغالية

وأشار مورغان في تصريحات لشبكة “TalkSPORT”، إلى أنه تحدث مع كريستيانو “هاتفيًا”، خلال الأسبوع الماضي

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وأكد الإعلامي البريطالي، استحالة بقاء رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الموسم الرياضي الجديد 2022-2023

وأعلن بيرس مورغان، احتمالية انتقال كريستيانو رونالدو، إلى مكان “مفاجئ جدًا”، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ على حد قوله

وهذه التصريحات؛ تزيد من التكهنات بشأن انتقال الأسطورة البرتغالية، إلى الملاعب السعودية، بداية من الموسم الرياضي الجديد، أو حتى الذهاب إلى البرازيل؛ بحسب بعض التقارير