خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي لطلاب الثانوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

أعلن موقع قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، نتائج اختبارات التحصيلي الورقية للفترتين الأولى والثانية.

وتم الإعلان عن النتائج عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف الطالب، وستتاح النتائج على الموقع يوم الخميس 21 يوليو 2022.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات من خلال الخطوات التالية بكل سهولة عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب:

– توجه إلى الرابط الرئيسي الخاص بهيئة التقويم والتدريب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

– اضغط على كلمة تسجيل ثم إدخال البيانات الخاصة بالموقع في الأماكن الخاصة بها.

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– الضغط على كلمة الاختبارات.

– يليها الضغط على بيانات الاختبار.

– وآخر خطوة تتمثل في الضغط على نتائج الاختبار التحصيلي.