“الزبيدي” يخوض مرانه الأول مع “الأهلي” (صور)

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شهد مران فريق الأهلي، اليوم (الثلاثاء)، مشاركة اللاعب إبراهيم الزبيدي لأول مرة بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن النادي الأهلي، مساء يوم أمس (الإثنين)، التعاقد مع الظهير الأيسر إبراهيم الزبيدي، لمدة موسم واحد قادمًا من الطائي.

وبات الزبيدي هو أول صفقات الأهلي التي يتم الاتفاق عليها بعد هبوطه إلى دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى.

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Source akhbaar24

