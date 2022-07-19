مضاربة تنتهي بإطلاق مراهق النار على جاره بمكة وإصابته في الوجه

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تحقق النيابة العامة بمكة المكرمة وشرطة العاصمة المقدسة مع شابين مواطنين عمرهما (13 – 14 عاما) تسبب أحدهما في إصابة الآخر بطلق ناري من مسدس اخترق خده الأيمن واستقر تحت العين، حيث تم نقله عبر الهلال الأحمر إلى طوارئ مستشفى النور التخصصي ولا يزال يتلقى الرعاية الطبية.

وكشفت مصادر لـ”أخبار 24” أن مركز العمليات الأمنية الموحد بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقي بلاغا من المواطن “أ ، م” وهو والد الشاب المصاب يفيد بتعرض ابنه “ع” لطلقة نارية من مسدس اخترقت خدة الأيمن والمتسبب فيها ابن جاره إثر مضاربة حدثت بينهما.

وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية المختصة باشرت الحالة، حيث تم العثور على طلق ناري حي بالموقع وآثار دماء على مدخل منزل المجني عليه، فيما سلم الجاني نفسه طواعية بحضور والده مع تسليم مسدس الجريمة، وجرى التحفظ عليه مع فراغ الرصاص المستخدم.

وفتحت النيابة العامة بمكة المكرمة بالاشتراك مع شرطة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز شرطة الكعكية ملف تحقيق بحكم الاختصاص قبل إحالة ملف القضية للمحكمة المختصة.

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Source akhbaar24

