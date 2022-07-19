شاهد.. ما هي “إرم” التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ عيد اليحيى يوضح

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المناطق – متابعات

كشف عيد اليحيى وهو باحث أنثروبولوجي في تاريخ الجزيرة العربية الحضاري، اليوم، تفاصيل تسمية مدينة إرم بهذا الاسم، مستعرضا تاريخها.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “على خطى العرب” المعروض عبر شاشة “العربية” أن “إرم” هي أعلام أرضيه تبنيها قوم عاد، مشيرا إلى عشرات القنوات المائية التي ظهرت في الفيديو، وهي ذات نمط المختلف في الأفلاج.

وبين الفيديو تلك الأعلام وفوق كل واحد منها خرزة، بنى عليها قوم عاد منارة رفيعة، مشيرا إلى أنه متبقي أكوام منها مرتفعة حتى اللحظة.

وأوضح أنها تتميز بلونها الأبيض، وذلك لأن كل أرض الأفلاج شيب، موضحا أن غزلان الريم، أطلق عليها هذا الاسم بسبب البياض الذي في أسفل بطنها.

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Source almnatiq

