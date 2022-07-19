رسميًا.. “الشباب” يتم إجراءات تأسيس “شركة نادي الشباب الاستثمارية”

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أعلن نادي الشباب، إتمام مجلس إدارته تأسيس شركة الشباب الاستثمارية كشركة مساهمة مقفلة مقرها مدينة الرياض تعود ملكية أسهمها كاملة لنادي الشباب؛ حيث عقدت الشركة الجمعية التأسيسية وتم اختيار أول مجلس للإدارة برئاسة خالد البلطان رئيس النادي.

وتأتي أبرز مهام هذه الشركة، بحسب بيان رسمي صادر عن نادي الشباب، تملّك وإدارة وتشغيل جميع الحقوق الاستثمارية والتجارية الخاصة بالنادي ولاعبيه وبرامجه ومشاريعه وتسويقها وتشغيلها وبيعها وإدارة جميع العلاقات مع المستثمرين وإدارة واستثمار وتسويق والانتفاع بكافة علامات النادي التجارية والترخيص للغير في الانتفاع بها.

ويُعد أيضًا من مهام الشركة، إدارة وتشغيل جميع عقود الاستثمار والرعاية والترخيص والإعلان والتأجير والاستئجار والحصول على الخدمات أو تقديمها بجانب وضع وإدارة وتشغيل جميع برامج العلاقة والاستثمار مع الجماهير وبرامج العضوية.

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Source akhbaar24

