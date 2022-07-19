وظائف شاغرة بـ «جامعة أم القرى» في مختلف التخصصات

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المناطق_متابعات أعلنت جامعة أم القرى توفر وظائف متعاونين ومتعاونات مع الكلية التطبيقية في مختلف التخصصات، وذلك وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه: التخصصات المطلوبة: – الحاسب الآلي

– التسويق.

– بصريات

– الطهي

– أمن المعلومات

– التمويل

– علوم بيئة

– التغذية

– اللغة الإنجليزية

– المحاسبة

– هندسة معمارية

– أحياء

– القانون شروط التقديم: ـ الأولوية لمن لديه شهادة احترافية في المجال أو التخصص.

ـ الألوية لمن لديه رخصة تدريب من المؤسسة العامة للتدريب الفني.

ـ الأولوية لمن لديه خبرات سابقة في التدريس والتدريب في نفس التخصص. طريقة التقديم: – التقديم مُتاح حاليا وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/01/15هـ الموافق 2022/08/13م. – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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