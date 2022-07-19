“السليم” يُعلق على رئاسته لـ “المسابقات”

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توجه محمد السليم، بالشكر لكل من بارك له توليه رئاسة لجنة المسابقات حسبما أعلنت رابطة دوري المحترفين.
وغردّ السليم، عبر حسابه بموقع تويتر:”شكرًا من القلب لكل مباركتكم ودعواتكم، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا الله وإياكم لك مايحبه ويرضاه عنا وعنك ،وأن نكون عند حسن الظن بنا”.
وضمت لجنة المسابقات التي تم المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الرابطة كل من: محمد السليم (رئيسًا)، محمد السليمان (عضوًا)، عبدالرحمن السيار (عضوًا).
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Source akhbaar24
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