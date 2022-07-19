بايدن يعلن حالة الطوارئ الوطنية

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المناطق_وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق بالرهائن الأمريكيين في الخارج، عبر أمر تنفيذي أصدره اليوم الثلاثاء، يمنح الحكومة أدوات وسلطات إضافية، تعزز قدرتها على استعادتهم، ومساءلة المسؤولين عن احتجازهم، وقال بايدن عن الأمر التنفيذي، الذي نشره البيت الأبيض إنه قرر اعتبار «أخذ الرهائن والاحتجاز غير المشروع لمواطني الولايات المتحدة في الخارج يشكلان تهديداً استثنائياً للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة»، وبناء على ذلك فإنه يعلن «حالة الطوارئ الوطنية، للتعامل مع هذا التهديد»، وفي رسالة للكونغرس الأمريكي بشأن إعلان حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق بالرهائن الأمريكيين خارج الولايات المتحدة شدد بايدن على أن «المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية والجهات الفاعلة الخبيثة الأخرى، التي تأخذ رهائن لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية أو غيره إنما تهدد سلامة النظام السياسي الدولي وسلامة مواطني الولايات المتحدة، وغيرهم من الأشخاص في الخارج».

على الصعيد ذاته أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن إضافة وزارته «مؤشر مخاطر جديد إلى إرشادات السفر، بحيث يحذر هذا المؤشر مواطني الولايات المتحدة من خطر الاعتقال غير المشروع من قبل حكومة أجنبية»، وأضاف بلينكن في بيان: إن وزارة الخارجية «تضيف هذا المؤشر لتسليط الضوء على ارتفاع خطر الاحتجاز غير المشروع في بلدان معينة شاركت بانتظام في هذه الممارسة». ومن جهته، أوضح البيت الأبيض في بيان أن القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي «يوسع الأدوات المتاحة لردع وتعطيل أخذ الرهائن والاحتجاز غير المشروع»، كما شدد البيان على أنه «يعزز الالتزام الثابت للولايات المتحدة بإعادة الأمريكيين إلى الوطن المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلماً».

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Source almnatiq

