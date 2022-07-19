اخبار السعوديه

القبض على مواطن بحوزته كمية من المخدرات

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هيئة تقويم التعليم تحدد موعد اختبار القدرات العامة

قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب إنه سيتاح التسجيل في اختبار القدرات العامة المحوسب لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي والخريجين...

95e07e75ca.jpg الرياض : دوت الخليج
3234120a84.jpg20 ذو الحجة 1443 هـ

عضوة بالشورى للموارد: يجب إلغاء شرط السكن المستقل للمطلقة

ناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً، من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png20 ذو الحجة 1443 هـ

رئيس الشورى يستقبل نائب رئيس المجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي

استقبل رئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ اليوم، نائب رئيس المجلس الاستشاري الشعبي بإندونيسيا محمد هدايت نور، والوفد المرافق له...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png20 ذو الحجة 1443 هـ

التجارة تغلق مستودعا مخالفا لأنظمة

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، مستودعا لبيع المنتجات...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png20 ذو الحجة 1443 هـ

ضبط أغذية منتهية الصلاحية بمركز تسوق شهير

أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة عن ضبط وإغلاق مستودعين بحي «الحرازات» لتخزين المواد الغذائية، يتبعان لأحد مراكز...

icon-byline.pngجدة:دوت الخليج
icon-clock.png20 ذو الحجة 1443 هـ

فتح باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية للعام 1444هـ من تاريخ اليوم...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png20 ذو الحجة 1443 هـ

العدل: 118 ألف عملية توثيق إلكترونية خلال العيد

أجرت وزارة العدل من خلال بوابة ناجز لقطاع التوثيق خلال إجازة عيد الأضحى أكثر من 118 ألف عملية إلكترونية ، شملت خدمات الوكالات،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png20 ذو الحجة 1443 هـ

القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود

قبضت شرطة محافظة القنفذة على مواطن لنقله (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية...

icon-byline.pngالقنفذة: دوت الخليج
icon-clock.png20 ذو الحجة 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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