القبض على مواطن بحوزته كمية من المخدرات

هيئة تقويم التعليم تحدد موعد اختبار القدرات العامة قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب إنه سيتاح التسجيل في اختبار القدرات العامة المحوسب لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي والخريجين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ذو الحجة 1443 هـ 20 ذو الحجة 1443 هـ

عضوة بالشورى للموارد: يجب إلغاء شرط السكن المستقل للمطلقة ناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً، من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 20 ذو الحجة 1443 هـ 20 ذو الحجة 1443 هـ

رئيس الشورى يستقبل نائب رئيس المجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي استقبل رئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ اليوم، نائب رئيس المجلس الاستشاري الشعبي بإندونيسيا محمد هدايت نور، والوفد المرافق له... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 20 ذو الحجة 1443 هـ 20 ذو الحجة 1443 هـ

التجارة تغلق مستودعا مخالفا لأنظمة ضبطت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، مستودعا لبيع المنتجات... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 20 ذو الحجة 1443 هـ 20 ذو الحجة 1443 هـ

ضبط أغذية منتهية الصلاحية بمركز تسوق شهير أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة عن ضبط وإغلاق مستودعين بحي «الحرازات» لتخزين المواد الغذائية، يتبعان لأحد مراكز... جدة:دوت الخليج جدة:دوت الخليج 20 ذو الحجة 1443 هـ 20 ذو الحجة 1443 هـ

فتح باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية للعام 1444هـ من تاريخ اليوم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ذو الحجة 1443 هـ 20 ذو الحجة 1443 هـ

العدل: 118 ألف عملية توثيق إلكترونية خلال العيد أجرت وزارة العدل من خلال بوابة ناجز لقطاع التوثيق خلال إجازة عيد الأضحى أكثر من 118 ألف عملية إلكترونية ، شملت خدمات الوكالات،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ذو الحجة 1443 هـ 20 ذو الحجة 1443 هـ

القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود قبضت شرطة محافظة القنفذة على مواطن لنقله (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية... القنفذة: دوت الخليج القنفذة: دوت الخليج 20 ذو الحجة 1443 هـ 20 ذو الحجة 1443 هـ

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