القبض على مواطن بحوزته كمية من المخدرات

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هيئة تقويم التعليم تحدد موعد اختبار القدرات العامة
قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب إنه سيتاح التسجيل في اختبار القدرات العامة المحوسب لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي والخريجين...
عضوة بالشورى للموارد: يجب إلغاء شرط السكن المستقل للمطلقة
ناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً، من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية...
رئيس الشورى يستقبل نائب رئيس المجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي
استقبل رئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ اليوم، نائب رئيس المجلس الاستشاري الشعبي بإندونيسيا محمد هدايت نور، والوفد المرافق له...
التجارة تغلق مستودعا مخالفا لأنظمة
ضبطت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، مستودعا لبيع المنتجات...
ضبط أغذية منتهية الصلاحية بمركز تسوق شهير
أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة عن ضبط وإغلاق مستودعين بحي «الحرازات» لتخزين المواد الغذائية، يتبعان لأحد مراكز...
فتح باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية للعام 1444هـ من تاريخ اليوم...
العدل: 118 ألف عملية توثيق إلكترونية خلال العيد
أجرت وزارة العدل من خلال بوابة ناجز لقطاع التوثيق خلال إجازة عيد الأضحى أكثر من 118 ألف عملية إلكترونية ، شملت خدمات الوكالات،...
القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود
قبضت شرطة محافظة القنفذة على مواطن لنقله (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية...
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