هيئة تقويم التعليم تحدد موعد اختبار القدرات العامة

قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب إنه سيتاح التسجيل في اختبار القدرات العامة المحوسب لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي والخريجين في تاريخ 24 يوليو 2022، وذلك لمن لم يستنفذ محاولاته ولديه نتيجة في الاختبار التحصيلي لهذا العام 2022، علماً بأنه سيتاح التسجيل للجميع في تاريخ 1 أغسطس 2022.

وأضافت الهيئة أن التسجيل في اختبار القدرات العامة المحوسب متاح حالياً لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي والخريجين؛ وذلك لمن لديهم نتيجة في الاختبار التحصيلي لهذا العام 2022م، ولم يسبق لهم دخول اختبار القدرات العامة أو لديهم نتيجة واحدة.