قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب إنه سيتاح التسجيل في اختبار القدرات العامة المحوسب لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي والخريجين في تاريخ 24 يوليو 2022، وذلك لمن لم يستنفذ محاولاته ولديه نتيجة في الاختبار التحصيلي لهذا العام 2022، علماً بأنه سيتاح التسجيل للجميع في تاريخ 1 أغسطس 2022.
وأضافت الهيئة أن التسجيل في اختبار القدرات العامة المحوسب متاح حالياً لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي والخريجين؛ وذلك لمن لديهم نتيجة في الاختبار التحصيلي لهذا العام 2022م، ولم يسبق لهم دخول اختبار القدرات العامة أو لديهم نتيجة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة تقويم التعليم تحدد موعد اختبار القدرات العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.