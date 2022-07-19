شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج التحصيلي.. تعرف على طرق الاستعلام عبر "قياس" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب (ممثلة في المركز الوطني للقياس) بدء إرسال نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية- غدا الأربعاء عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف الطالب.

وبينت الهيئة أن نتائج اختبارات التحصيلي ستتاح على نظام التسجيل بعد غد الخميس.

نتائج التحصيلي عبر قياس 1443هـ

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب "قياس" رابط الإعلان عن نتائج اختبار التحصيلي إلكترونيا عبر موقع قياس.

وأكدت أن النتائج سوف تظهر على هذا الموقع فور صدورها في الموعد الموضح سابقا.

وللاطلاع على نتائج التحصيلي عبر "قياس" يجب اتباع الخطوات التالية :

1- دخول موقع المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس".

2- إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور.

3- النقر على زر "الاختبارات".

4- تحديد "اختبار التحصيلي".

5- ظهور درجات التحصيلي. — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa)

دعوة للمهتمين للتسجيل في الورش التدريبية ضمن البرنامج السنوي للتنمية المهنية، على الرابط: https://t.co/Kc6612gxfU pic.twitter.com/giB7qckCJT — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) June 16, 2022

نتائج التحصيلي عبر "توكلنا"

ويتعين على الطالب الراغب في استخدام "توكلنا" اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بتوكلنا.

2- إدخال البيانات المطلوبة.

3- الضغط على كلمة الخدمات.

4- اختيار خدمة التعليم.

5- الضغط على كلمة النتائج الدراسية

6- الضغط على كلمة تفعيل خدمة أبلغني

ويتم إجراء اختبار التحصيلي من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب لكافة خريجي المرحلة الثانوية العامة في المملكة.

ويهدف الاختبار إلى تقييم مستوى كل طالب من خلال عدة لجان خاصة يتم وضعها والإشراف عليها من جانب وزارة التعليم.

وتشمل درجات التحصيلي إجراء اختبارات في التخصصات النظرية والتخصصات العلمية.