أغذية منتهية بمستودعي مركز تسوق شهير في جدة

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وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن فرق الرقابة تمكنت خلال جولاتها الميدانية بحي الحرازات من ضبط المستودعين، حيث اتضح عدم توفر رخصة نظامية وعدم وجود لوحة إرشادية، فضلا عن سوء حفظ المواد الغذائية وتخزين مواد منتهية الصلاحية.وفي سياق أعمال الرقابة لمتابعة المواقع السكنية التي تستغل لممارسة أنشطة تجارية أو محظورة، رصدت الأمانة عمارة سكنية بحي البغدادية حولتها عمالة إلى مستودع لتخزين المواد الغذائية والمنظفات، حيث صودرت 620 كجم من المضبوطات.
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