شكرا لقرائتكم خبر إغلاق مستودع مخالف لأنظمة بيع الأغذية بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس مستودعا لبيع المنتجات الغذائية بمدينة خميس مشيط لا يوجد لديه سجل تجاري ولم يحصل على التراخيص النظامية الخاصة ببيع المواد الغذائية.

وأوضح فرع التجارة بالمنطقة أن ضبط المستودع جاء خلال تنفيذ الفرق الرقابية جولة دورية على المنشآت المتخصصة ببيع الأغذية حيث تم ملاحظة مخالفة العاملين في المستودع لاشتراطات تخزين الأغذية وعدم وجود عقد مكافحة القوارض ووجود أعقاب سجائر في الموقع، إضافة إلى تدني مستوى النظافة، ووجود منتجات غذائية مخالفة للائحة الفنية SFDA.FD2483 وللائحة الفنية GSO9.

وبناء على ما تم ضبطه من مخالفات تم إغلاق المنشأة وحجز المنتجات المخالفة وكميتها قرابة 216,663 عبوة وتحرير المحاضر اللازمة واستكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة.