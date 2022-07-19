توثيق 118 ألف عملية الكترونية بناجز العدل خلال إجازة العيد

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وأوضحت الوزارة أن قائمة الخدمات التوثيقية شملت إصدار أكثر من 80 ألف وكالة الكترونية، وسبعة آلاف عملية نسخ وكالة، و20 ألف عملية فسخ وكالة، و5261 عملية توثيق عقد زواج، و432 عملية توثيق إقرار، و637 عملية توثيق حالات اجتماعية، و714 عملية توثيق ورثة متوفى.وأكدت الوزارة المضي قدما في إتاحة جميع خدماتها التوثيقية الكترونيا، دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.
العمليات شملت:
1226 إفراغا عقاريا الكترونيا بقيمة تجاوزت 196 مليون ريال
3045 عملية تحديث صكوك
422 عملية تفعيل حساب منشآت
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