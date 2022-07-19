شكرا لقرائتكم خبر بقاء 580 ألف حاج في مكة.. و15 محرم آخر موعد للمغادرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين شرعت قوافل الحجيج منذ وقت مبكر في مغادرة مكة المكرمة بعدما أدوا مناسك الحج وطواف الوداع، بلغ عدد الحجاج المتبقين في العاصمة المقدسة نحو 580 ألف حاج بحسب المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد في حديثه لـ»مكة».

وأوضح أن 15 محرم المقبل هو آخر موعد لمغادرة الحجاج إلى أوطانهم. وعن طلبات أداء العمرة في الفترة الممتدة من 20 ذي الحجة حتى آخر الشهر نفسه، أشار إلى أنها فترة مخصصة للحجاج دون سواهم، وليست فترة تتوقف فيها العمرة.

في المقابل تشهد صالة المغادرين بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وعبر مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة حركة دؤوبة ورحلات مكثفة على مدار الساعة لنقل الحجاج إلى بلدانهم، كما يجري التنسيق بين وزارة الحج والعمرة وإدارة الجوازات وجميع المنافذ لضمان عدم تخلف أي حاج عن 15 محرم القادم.

وأظهرت إحصائية وزارة الحج لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، عن وصول 110,518 حاجا من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس الأول خلال موسم ما بعد الحج.

وأوضحت الإحصائية أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 101,734 حاجا، قدموا برا بواسطة الحافلات بعد أدائهم فريضة الحج، كما استقبل مركز حجاج البر 6570 حاجا، بينما وصل 2150 حاجا عبر قطار الحرمين السريع.

وطبقا للإحصائية فقد غادر 41,280 حاجا المدينة المنورة بعد الحج من بينهم 7676 حاجا غادروا جوا عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، كما غادر عبر مركز حجاج البر 4828 حاجا، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 69,228 حاجا.

وتواصل وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة تنفيذ أعمالها الرقابية لموسم الحج هذا العام، حيث شملت تنفيذ 727 زيارة لتقييم مساكن الحجاج، ومباشرة 2153 عملية تفويج على السكن، وإرشاد 973 حاجا تائهين في مواقع الخدمة، إضافة إلى تنفيذ 44 زيارة ميدانية لمتابعة الحالة الصحية لحجاج منومين في مستشفيات المدينة المنورة، إلى جانب 304 زيارات ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات في مختلف محاور الخدمة.

أرقام من المدينة المنورة

110,518 حاجا وصلوا إلى المدينة المنورة

101,734 حاجا استقبلهم مركز الهجرة

6570 استقبلهم مركز حجاج البر

2150 عن طريق قطار الحرمين

41,280 حاجا غادروا بعد أداء الحج